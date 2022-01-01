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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

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Креді Агріколь Банк 3.2 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
44%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 22:50

Дякую. Прийшла обнова, проігнорив :mrgreen:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:41

Amethyst

Сьогодні нова обнова. Вже все працює :). Це добре бо скоро зп
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:13

Re: Креді Агріколь Банк

PUnder написав:Amethyst

Сьогодні нова обнова. Вже все працює :). Це добре бо скоро зп
не працює, така сама помилка, як і на 47
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:35

GALeon

В мене і в дружини працює. Дива в них почалися :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:44

Пойняяв. Тоді почекаю авансу, і потім таки поекспериментую 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:25

В коем случае не пользуйтесь этим банком агриколь

В первый же день установил приложение активировал карту две виртуальных одна неоплачивалась просто на которую скинули мне мама 1.500 гривен вторую открыв скину 4.500 успел немного скупиться по мелочи остальное оставил на лечение в тот же день они блокируют за подозрительную транзакцию я им скидывал чеки что это моя мать мне скинула они 2 недели проверяют уже не дозвониться к ним нельзя не надо писать тупые консультанты viber и telegram я не знаю где таких даунов берут вообще ничего не знают нафиг они там сидят короче приложение не дают зайти даже выписку не даю посмотреть на свой счёт ворует тупо деньги я больше просто нахожусь не могу не в суд на них ничего подать они говорят ещё в отделение заберили короче конченные твари
konstantinsafonov25
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 18:35

  konstantinsafonov25 написав:В первый же день установил приложение активировал карту две виртуальных одна неоплачивалась просто на которую скинули мне мама 1.500 гривен вторую открыв скину 4.500 успел немного скупиться по мелочи остальное оставил на лечение в тот же день они блокируют за подозрительную транзакцию я им скидывал чеки что это моя мать мне скинула они 2 недели проверяют уже не дозвониться к ним нельзя не надо писать тупые консультанты viber и telegram я не знаю где таких даунов берут вообще ничего не знают нафиг они там сидят короче приложение не дают зайти даже выписку не даю посмотреть на свой счёт ворует тупо деньги я больше просто нахожусь не могу не в суд на них ничего подать они говорят ещё в отделение заберили короче конченные твари

Мама зі своєї картки скидувала? Чи може транзитом через якусь платформу ? А транзакції у Вас - всі звичайні покупки в магазинах, чи якісь перекази, абощо?
Бо ну була ж все ж якась причина, через яку заблокували картку, може перебільшена, надумана, але все ж причина, бо інакше тут би були всі клієнти заблоковані.
Бо як тут в іншій темі було "Караул, нізащо заблокували студентську картку!" А потім виявилося, що через неї отримували виплати по крипті.
1finanсier
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