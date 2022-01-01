Креді Агріколь Банк

Додано: Чет 13 бер, 2025 18:25

В первый же день установил приложение активировал карту две виртуальных одна неоплачивалась просто на которую скинули мне мама 1.500 гривен вторую открыв скину 4.500 успел немного скупиться по мелочи остальное оставил на лечение в тот же день они блокируют за подозрительную транзакцию я им скидывал чеки что это моя мать мне скинула они 2 недели проверяют уже не дозвониться к ним нельзя не надо писать тупые консультанты viber и telegram я не знаю где таких даунов берут вообще ничего не знают нафиг они там сидят короче приложение не дают зайти даже выписку не даю посмотреть на свой счёт ворует тупо деньги я больше просто нахожусь не могу не в суд на них ничего подать они говорят ещё в отделение заберили короче конченные твари