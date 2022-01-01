Креді Агріколь Банк

Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лип, 2025 13:03
Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.
Додано: Пон 07 лип, 2025 13:26
Чи є в банці пр-ма/карта ЄПідтримка, чи дають кред.лім, зокрема без документів (на яку карту, розмір КЛ зазвичай)?
Востаннє редагувалось Visky в Пон 07 лип, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 лип, 2025 13:50
а, в мене смарт, він безкоштовний
|