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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Креді Агріколь Банк

Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Креді Агріколь Банк 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
20%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
10%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:03

  24589 написав:
  reef написав:Знову почали знімати 10 грн. якщо не зробиш карткою 3 покупки й на картці буде меньше 3000 грн.?

відколи це?? який пакет?

Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:26

Чи є в банці пр-ма/карта ЄПідтримка, чи дають кред.лім, зокрема без документів (на яку карту, розмір КЛ зазвичай)?
Востаннє редагувалось Visky в Пон 07 лип, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:50

  reef написав:
  24589 написав:
  reef написав:Знову почали знімати 10 грн. якщо не зробиш карткою 3 покупки й на картці буде меньше 3000 грн.?

відколи це?? який пакет?

Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.

а, в мене смарт, він безкоштовний
24589
 
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