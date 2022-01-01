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Креді Агріколь Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лип, 2025 13:03
24589 написав: reef написав:
Знову почали знімати 10 грн. якщо не зробиш карткою 3 покупки й на картці буде меньше 3000 грн.?
відколи це?? який пакет?
Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:26
Чи є в банці пр-ма/карта ЄПідтримка, чи дають кред.лім, зокрема без документів (на яку карту, розмір КЛ зазвичай)?
Востаннє редагувалось Visky
в Пон 07 лип, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 13:50
reef написав: 24589 написав: reef написав:
Знову почали знімати 10 грн. якщо не зробиш карткою 3 покупки й на картці буде меньше 3000 грн.?
відколи це?? який пакет?
Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.
а, в мене смарт, він безкоштовний
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Додано: Вів 08 лип, 2025 10:55
Visky написав:
Чи є в банці пр-ма/карта ЄПідтримка, чи дають кред.лім, зокрема без документів (на яку карту, розмір КЛ зазвичай)?
Єпідтримки немає і не раджу ганяти через них великі гроші(раз на квартал фінмон збуджується стабільно)
Кредитка для зп клієнтів та тих хто бере кредит на авто.
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KVV
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Додано: Вів 08 лип, 2025 15:11
KVV написав:
не раджу ганяти через них великі гроші
великі...
Не великі - це скільки? до 50Кгрн, до 100Кгрн ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 09 лип, 2025 12:15
flysoulfly
не великі це до 100к/рік ...напевно
бо на відмітці 100к+ попросили пояснити джерела надходження коштів, а десь після 500к+ дали пару тижнів часу на поновлення анкети.
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KVV
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Додано: Чет 10 лип, 2025 06:54
KVV написав:flysoulfly
не великі це до 100к/рік ...напевно
бо на відмітці 100к+ попросили пояснити джерела надходження коштів, а десь після 500к+ дали пару тижнів часу на поновлення анкети.
Цеґі 100к+ за який період вони рахують? Місяць, квартал, рік, чи взагалі з прчатку користування банком? Як думаєте? І особисто вґВи за який період назбирали ті 100к+ та 500к+ ?
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1finanсier
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