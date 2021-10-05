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Кристалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:13
Кристал Банк
Доводимо до Вашого відома, що з 01 березня 2022 року АТ «КРИСТАЛБАНК» вносить зміни до процентних ставок за депозитним вкладом фізичних осіб «АКТИВНИЙ» (розміщення здійснюється через СДБО «Інтернет-банкінг»). Процентна ставка за вкладом в національній валюті становитиме 6,5%.
Інформаційна картка банку
Архів теми
Кристалбанк
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:59
Маловато будет...
Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:56
акцент на повышение , а не окончательный %
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