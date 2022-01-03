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Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:26
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
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sens
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Додано: Суб 02 бер, 2024 12:30
sens написав:
Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
Навіть з рахунку в застосунку не пускає - неактивний рахунок
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sens
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- Повідомлень: 16012
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 875 раз.
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