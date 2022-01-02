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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кристал Банк

Кристал Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Кристал Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:26

Стоп ліст

Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:30

  sens написав:Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися

Навіть з рахунку в застосунку не пускає - неактивний рахунок
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 18:18

  sens написав:
  sens написав:Сьогодні частина карток банку попала до стоп-листа,у кого сьогодні прийшли відсотки проте не зняли,в понеділок треба розбиратися

Навіть з рахунку в застосунку не пускає - неактивний рахунок

Щось розхотілось
"Вкладати свої гроші туди, де чиєсь серце". :?
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:38

Re: Кристал Банк

Чи платить банк кешбек? Які умови?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:10

  tarasum написав:Чи платить банк кешбек? Які умови?


так https://tabfin.pp.ua/cashback/banks/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:51

Штраф

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 23:58

  sens написав:штраф


хаха. Укрпошта колхозани, думали шо отримали ліцензію і можна балду ганять. А процеси розроблять і таке інше .... Ну як зайшли так і вийшли. Будуть знать як конхфети у відділеннях продавать замість роботи з поштою.
daap
 
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sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 04:53

Re: Кристал Банк

Шановне панство, є тут люди, які юзають кешбек цього банку? Він після операцій десь відібражається, чи як в деяких банках - кіт у мішку - лише у кінці/початку місяця виплачують, що самі нарахували?
1finanсier
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