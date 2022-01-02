Кристал Банк

хаха. Укрпошта колхозани, думали шо отримали ліцензію і можна балду ганять. А процеси розроблять і таке інше .... Ну як зайшли так і вийшли. Будуть знать як конхфети у відділеннях продавать замість роботи з поштою.
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1finanсier написав:Шановне панство, є тут люди, які юзають кешбек цього банку? Він після операцій десь відібражається, чи як в деяких банках - кіт у мішку - лише у кінці/початку місяця виплачують, що самі нарахували?
Давно дивлюсь на банк,але поки не вирішив з ним співпрацювати. Нараховується кешбек тільки оффлайн оплати+абонка 10грн в місяць. На ринку є кращі пропозиції