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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 14:37

[quote="5611181:sergii_naushenko"]Доброго дня всім!
Хто відкривав в цьому банку конвертдепо - були якісь підводні камені?[/quot
Відділення
sens
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Повідомлень: 13997
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 770 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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