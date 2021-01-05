Львів Банк

Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.
mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.
Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.
Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
з депозитів,у березні квітні травні видавали виключно 1996,1999,2001,2003 та 2006. Ніяких синіх банкнот.
mogicanin1986 написав:Подивився в таблиці https://mustbe.pp.ua/tables/uah2usd? написано можна не сплачувати комісію 1% якщо знімати валюту з депозитної карти. Поділіться будь ласка досвідом які умови для відкриття цієї карти і взагалі про валютообмін на 50к гривен.
Відкриваєте депозити на місяць на 2500грн, 100 доларів та(або) 100 євро. Безкоштовно під них отримуєте депозитні картки. Валюту купуєте в мобільному додатку. Готівку просять замовляти за два дні, але якщо є в наявності можуть дати зразу.
з депозитів,у березні квітні травні видавали виключно 1996,1999,2001,2003 та 2006. Ніяких синіх банкнот.