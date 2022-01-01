RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Львів Банк

Львів Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:15

  Andey написав:
  Zochan написав:
2XL написав: Навіщо депозит у грн для зняття валюти без комісії?

Депозит у гривні непотрібний.

добре, яку тоді відкривати безкоштовну гривневу картку для цілей валютообміну? гривню ж треба завести якось.
чи цей обмін тільки у відліленні не через додаток?
майже у всіх банків де доступно такий обмін необхідно два рахунки, якщо комісія влаштовують то ок,якщо довподоби без комісії то морозите кошти на депозиті і отримуєте рахунки з безкоштовним зняттям,є виключення,такі як Укрексімбанк,але можна зробити віртуальну дві картки
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15048
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:22

Re: Львів Банк

про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
Andey
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:32

Re: Львів Банк

Andey написав:про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
Якщо без депозиту: гривнева фізична картка 50грн. або безкоштовна віртуальна.
Zochan
 
Повідомлень: 884
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:48

  Zochan написав:
Andey написав:про долар зрозуміло, що потрібен депозит щоб знімати потім без комісії.
А як щодо гривневої картки? чи обмін іде з гривневого поточного чи як?
Якщо без депозиту: гривнева фізична картка 50грн. або безкоштовна віртуальна.

тобто один раз заплатити 50 грн за випуск грн картки і далі все безкоштовно, поповнення в касі, зняття в касі, нема платних СМС інформувань?
Andey
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:51

Re: Львів Банк

Andey написав:тобто один раз заплатити 50 грн за випуск грн картки і далі все безкоштовно, поповнення в касі, зняття в касі, нема платних СМС інформувань?

Все безкоштовно (крім зняття).
Zochan
 
Повідомлень: 884
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:36

  Zochan написав:
Andey написав:тобто один раз заплатити 50 грн за випуск грн картки і далі все безкоштовно, поповнення в касі, зняття в касі, нема платних СМС інформувань?

Все безкоштовно (крім зняття).

нормально.
а по гривневій депозитці і поповнення і зняття через касу безкоштовне?
Andey
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:13

Re: Львів Банк

Нагадайте, міняти онлайн на рахунок і переводити на депозитну, чи зразу на депозитну міняти?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4042
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:04

Re: Львів Банк

2XL написав:Нагадайте, міняти онлайн на рахунок і переводити на депозитну, чи зразу на депозитну міняти?
Зразу на депозитну міняти.
Zochan
 
Повідомлень: 884
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:14

Re: Львів Банк

все дуже швидко оформили, поміняв в додатку, в касі отримав. правда білими доларами 2006 року, але прийнятної якості
Andey
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:29

Re: Львів Банк

Картка закінчується 12/23, потрібно перевипускати чи тут так само як в інших банках (продовжують термін користування карткою)?
Zochan
 
Повідомлень: 884
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, pritartem, Философ і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 161, 162, 163
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1624 920197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 гру, 2023 11:37
pritartem
Банк Кредит Дніпро 1 ... 27, 28, 29
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
281 106773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 22:42
novichok
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 15, 16, 17
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
164 93595
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 21:07
iurii44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1625)
07.12.2023 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.