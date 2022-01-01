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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516>

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Львів Банк 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:30

  Zochan написав:Картка закінчується 12/23, потрібно перевипускати чи тут так само як в інших банках (продовжують термін користування карткою)?

У відділенні новий
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:56

Re: Львів Банк

чи можна купити метали у відділеннях?
soo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:42

Re: Львів Банк

Планові технічні роботи
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас, що 6 січня 2024 року в період з 09:00 до 12:00 у зв'язку із проведенням планових технічних робіт не працюватиме інтернет-банкінг.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:58

Re: Львів Банк

банк повільно, але скурвлюється :(
набрали молодь, ніби з ними якісь тренінги проводять, але певно користі з тих тренінгів мало: менеджери - некомпетентні.
в персоналу невпинне бажання на будь-чому нагріти клієнта :(
співпрацюю з банком років з 10: хоч і зайшли нові власники з новим керівництвом - стало гірше :(
myko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 14:52

Re: Львів Банк

Надійшло в застосунок: "З 22.03.2024 року, Ви будете отримувати смс-повідомлення про здійснені операції по рахунку від суми 200 грн."
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:57

С 22.03 комисс за сдергивание с депозитки 5 грн. Вероятно, и со всех дебеток, тарифы не смотрел. Инфо от КЦ после того, как не смог сдернуть %% по столбику. Пришлось мобильный пополнить, здесь это можно с копейками.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 20:08

Re: Львів Банк

"22.03 комисс за сдергивание с депозитки 5 грн" - это за снятие в банкомате? Депозитка - это карта на которую зачисляются проценты по депозиту? %% по столбику - это депозит? Извиняюсь за нубские вопросы.
Волоdимир
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 21:44

  Волоdимир написав:"22.03 комисс за сдергивание с депозитки 5 грн" - это за снятие в банкомате? Депозитка - это карта на которую зачисляются проценты по депозиту? %% по столбику - это депозит? Извиняюсь за нубские вопросы.

за сдергивание - это как вы через приложение моно, пумба и т.д пополняете свою карту (моно, пумб и т.д) с карты Львова.
остальные два вопроса - да. столбик - это депо на минимальную сумму с возможностью пополнения. Он у меня пролонгировался только потому, что я про**ал вовремя проверить выключение автолонгации :D
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:02

Re: Львів Банк

У всіх не працює застосунок і веб-банкінг?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:02

Re: Львів Банк

Застосунок видає помилку з'єднання з сервером. Це у всіх так?
l_e_x
 
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