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Обслуговування в українських
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Львів Банк

Львів Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:50

Re: Львів Банк

l_e_x написав:Застосунок видає помилку з'єднання з сервером. Це у всіх так?
Вже запрацював.
Zochan
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 22.10.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 08:24

  Zochan написав:
l_e_x написав:Застосунок видає помилку з'єднання з сервером. Це у всіх так?
Вже запрацював.

Ставки вгору 15.5.
nord
 
Повідомлень: 518
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 11:17

Є тут хтось зі Львова, які долари у місті Лева у цьому банчику видають?
ukr0014959
 
Повідомлень: 406
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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