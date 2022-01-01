Львів Банк

Львів Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Львів Банк 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 10:50

Re: Львів Банк

l_e_x написав:Застосунок видає помилку з'єднання з сервером. Це у всіх так?
Вже запрацював.
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 07:24

  Zochan написав:
l_e_x написав:Застосунок видає помилку з'єднання з сервером. Це у всіх так?
Вже запрацював.

Ставки вгору 15.5.
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:17

Є тут хтось зі Львова, які долари у місті Лева у цьому банчику видають?
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:36

ukr0014959
Коли він ще мав відділення в ТРЦ Кінг Крос (десь приблизно до 2022), то давав в основному новесенькі купюри, іноді старі але дуже хорошої якості. Як із цим зараз і чи щось суттєво змінилось - хз. Курс був часто доволі хороший ще, до речі.
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 19:02

Re: Львів Банк

@ukr0014959, раніше було краще. Останні місяці навіть зі штампами інколи попадаються :(
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 14:18

Re: Львів Банк

Вітаю! Хочу спробувати депо Знайомство. Як банк буде далі, може будуть поради?
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 16:02

  valya написав:Вітаю! Хочу спробувати депо Знайомство. Як банк буде далі, може будуть поради?

«Креді Агріколь Україна» (дочка французької групи Credit Agricole) підписала угоду про придбання до 100% акцій банку «Львів», про що стало відомо в березні 2026 року.
