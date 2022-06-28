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Мегабанк - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 44454647

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Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:00

  ricardo написав:
  Анюта написав:Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение

Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.



Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:00

  Raymond написав:
  ricardo написав:
  Анюта написав:Можно никуда не звонить для выплат,пришла в отделение

Можна нікуди не ходити - все скинули на карту. Звісно, замість долярів гривнями і на 31% менше, ніж відніс.
Депозитний спорт (((.



Що хто тепер думає з гривнею робити, класти на депо під 15% чи у валюту?
в кого які роздуми
binance
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:22

Re: Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Raymond написав:в кого які роздуми

гратися в валюту та з валютою в банках - не на часі
Goodman
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  #<1 ... 44454647
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