та то не я, не знаю, але коли передав поради з форуму, мені сказли, що вже Приват побачив, а за день до того як він побачив зновила тьотя Тася, що у нас є посилка от Фонда для вашого мальчика
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 25 жов, 2022 21:48
та то не я, не знаю, але коли передав поради з форуму, мені сказли, що вже Приват побачив, а за день до того як він побачив зновила тьотя Тася, що у нас є посилка от Фонда для вашого мальчика
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:34
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
кому еще смска пришла за смс банкинг погасить задолженность?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 13:58
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
А колись писали, що в банці гори готівки...
Додано: П'ят 03 лют, 2023 23:24
Прийшла смс 02.02.2023, "сплатіть заборгованість 10 грн". За тим телефоном ще не звертався. Був депозит і картка, з якої знімав щомісяця відсотки (у їхньому власному банкоматі, без комісії). У жовтні отримав відшкодування від ФГВФО. Звідки в мене могла взятися заборгованість, не знаю.
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