|
|
|
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 сер, 2022 06:51
demichh написав:
Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
в пумбе прямим текстом - "Виплата грошових коштів, "ФІО,ІПН", АТ МЕГАБАНК.
все добре, тільки ПУМБА рожає пітора дні і на вечір.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5233
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 06:52
Raymond написав: demichh написав:
Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
якщо не секрет, навіщо?
Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.
Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50)
Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде
гонтарева теж з арсенієм людям не пропонували і не заохочували покупати соціальний доляр
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12992
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 10:20
Raymond написав: demichh написав:
Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
якщо не секрет, навіщо?
Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.
Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50)
Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде
Так выплаты от фгвфл это подтверждение происхождение средств (в некоторых местах). Поэтому и спрашиваю где по Сичи получать, чтоб видно- откель бабки.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2747
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:09
demichh написав: Raymond написав: demichh написав:
Кто получал в примате, скажите: при зачисление на карсчет КДВ написано что это выплаты от фгвфл. Будет в выпеске по карте подтверждение происхождегие средст от фонда?
якщо не секрет, навіщо?
Здається там пише просто переказ, і з тих банків що зараз виплачують так само виплату зазначають як переказ.
Да, доречі сьогодні поповнення збанкрутілих, нова жертва - банк СІЧ, але їм хоч валюту виплатять за вищим курсом. Хоча не зрозуміло який курс буде на момент виплати, мабуть +/-50)
Не памятаю який саме з міністрів, десь 2 тижні тому казав після меги більше банкопаду не буде
Так выплаты от фгвфл это подтверждение происхождение средств (в некоторых местах). Поэтому и спрашиваю где по Сичи получать, чтоб видно- откель бабки.
Так на карту для виплат теж можуть виплатити кошти, потім при отримання з привату - квитанція чи чек що отримали з банку, а не десь їх друкували.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 20:40
Raymond Доведеться друкувати. Приват може тільки скинути квитанції на мило. Квитанції на зарахування.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5233
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|160
|34261
|
|
|561
|38196
|
|