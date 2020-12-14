|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:30
Це сигнал до дорожаю Кржн?
Frant
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:38
Vadim_ написав: kingkongovets написав:
не будує Дельмар на Печерську
Посилання не я надав
то не Печерськ, гальмо
kingkongovets
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:44
kingkongovets написав: Vadim_ написав: kingkongovets написав:
не будує Дельмар на Печерську
Посилання не я надав
то не Печерськ, гальмо
Я ?
Vadim_
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:47
Vadim_ написав:
[quote="5904031:]то не Печерськ, гальмо
[/quote]
Я ?[/quote]
Зате зі слова «гальмо» можна взяти букву «Г» , яка залипла на клавіатурі
Hotab
Додано: Суб 01 лис, 2025 12:39
Vadim_ написав: kingkongovets написав: kingkongovets написав:
не будує Дельмар на Печерську
Посилання не я надав
то не Печерськ, гальмо
Я ?
Ты.
Тебе внятно написали, что локация дома не считается Печерском по сути, хоть и формально находится в соотв.районе
Бетон
Додано: Суб 01 лис, 2025 14:14
Бетон написав: хоть и формально находится в соотв.районе
А Венік - це Подол
Faceless
Додано: Суб 01 лис, 2025 15:22
Печерськ від Печерського району відрізняється приблизно так же ж як Київська область від Києва
хоча декому і Біла церква - Київ гг
і Печерськ є тільки один, ніякого «нижнього Печерську» теж не існує, це оксюморон і вигадка понаїхів, яким в 50х-60х почали «давати» житло на Чорній горі і Звіринці
а Срібна миля - Черепанова гора, Саперне поле, Предславино- частини Нової забудови, які входять зараз до складу Печерського району, взагалі до 2001го належали колишньому Московському, який нині є Голосієвським
але як полюбляють писати понаїхавші копірайтери київських забудовників «жк Дельмар (Трініті, Стенфорд, Тарьян Тауерс, Тетріс, Бульвар Фонтанів етц) знаходиться в самому центрі Печерська» бггг
найабсурднішою є назва Новопечерськи Липки, бо жк з такою назвою знаходиться на Чорній горі і не має ніякого відношення ані до Печерська, ані до Липок
kingkongovets
Додано: Суб 01 лис, 2025 17:59
kingkongovets написав:
Печерськ від Печерського району відрізняється приблизно так же ж як Київська область від Києва
хоча декому і Біла церква - Київ гг
і Печерськ є тільки один, ніякого «нижнього Печерську» теж не існує, це оксюморон і вигадка понаїхів, яким в 50х-60х почали «давати» житло на Чорній горі і Звіринці
а Срібна миля - Черепанова гора, Саперне поле, Предславино- частини Нової забудови, які входять зараз до складу Печерського району, взагалі до 2001го належали колишньому Московському, який нині є Голосієвським
але як полюбляють писати понаїхавші копірайтери київських забудовників «жк Дельмар (Трініті, Стенфорд, Тарьян Тауерс, Тетріс, Бульвар Фонтанів етц) знаходиться в самому центрі Печерська» бггг
найабсурднішою є назва Новопечерськи Липки, бо жк з такою назвою знаходиться на Чорній горі і не має ніякого відношення ані до Печерська, ані до Липок
Навіть для мене, не жителя Києва, Печерськ - це район навколо Печерської Лаври, бо назва району логічно виходить з назви Лаври
Ще - це район навколо метро "Печерська", бо це похідна назва станції метро від назви району
pesikot
Додано: Суб 01 лис, 2025 18:21
pesikot написав:Ще - це район навколо метро "Печерська", бо це похідна назва станції метро від назви району
на місці Печерської площі ще до 1958го була зд станція Печерськ-товарний для обслуговування заводу Арсенал
Печерськ - це все що навколо Арсенальної площі між Дніпром та ЛУ від Кріпосного до Старонаводницької
kingkongovets
