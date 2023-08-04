Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / МетаБанк МетаБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку МетаБанк 5 5 1 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 1 Всього голосів : 1 Додано: П'ят 09 вер, 2016 09:49 МетаБанк



МетаБанк — розпочав свою діяльність 12 липня 1993 року в м. Запоріжжя як регіональний Акціонерний банк «Металург» (АБ Металург Реорганізовано у ВАТ «МетаБанк 22 травня 2009, в Публічне акціонерне товариство МегаБанк — 14 серпня 2009 року).



Інформаційна картка банку



Архів теми

МетаБанк Оплачивала через этот банк по реквизитам, там где жирным шрифтом было написано кодировку, так кассирша все равно ввела кодировку которую посчитала сама нужной. По поводу этой проблемы мне сказали что уже ничего не могут сделать. Пришлось обращаться в казначейство ,что бы вернули деньги. Управляющая банка спокойно отреагировала на ошибку кассирши , как будто так и надо. Отделение банка в городе Энергодар, Запорожская область. tryuhan94

Повідомлень: 1 З нами з: 09.09.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 вер, 2016 15:35 tryuhan94 написав: Оплачивала через этот банк по реквизитам, там где жирным шрифтом было написано кодировку, так кассирша все равно ввела кодировку которую посчитала сама нужной. По поводу этой проблемы мне сказали что уже ничего не могут сделать. Пришлось обращаться в казначейство ,что бы вернули деньги. Управляющая банка спокойно отреагировала на ошибку кассирши , как будто так и надо. Отделение банка в городе Энергодар, Запорожская область. Оплачивала через этот банк по реквизитам, там где жирным шрифтом было написано кодировку, так кассирша все равно ввела кодировку которую посчитала сама нужной. По поводу этой проблемы мне сказали что уже ничего не могут сделать. Пришлось обращаться в казначейство ,что бы вернули деньги. Управляющая банка спокойно отреагировала на ошибку кассирши , как будто так и надо. Отделение банка в городе Энергодар, Запорожская область.

В таких банкстерах робити проплату можна тіко будучи клієнтом. Тому що для клієнта з вулиці ФГВ не повертає платіж В таких банкстерах робити проплату можна тіко будучи клієнтом. Тому що для клієнта з вулиці ФГВ не повертає платіж Скупердяй

Повідомлень: 10146 З нами з: 30.11.14 Подякував: 3 раз. Подякували: 717 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 16:11 Re: МетаБанк Добрий день. Перебуваю за кордоном, шукаю інформацію, як можна закрити рахунок в цьому банку віддалено. На письмові запити Метабанк не відповідає. Можливо, хтось зтикався з такою проблемою? Faina Повідомлень: 2 З нами з: 26.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:34 Faina написав: Добрий день. Перебуваю за кордоном, шукаю інформацію, як можна закрити рахунок в цьому банку віддалено. На письмові запити Метабанк не відповідає. Можливо, хтось зтикався з такою проблемою? Добрий день. Перебуваю за кордоном, шукаю інформацію, як можна закрити рахунок в цьому банку віддалено. На письмові запити Метабанк не відповідає. Можливо, хтось зтикався з такою проблемою? так дзвонить мабуть треба,так і рахунки різні бувають. так дзвонить мабуть треба,так і рахунки різні бувають. sens

Повідомлень: 13909 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 766 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_