Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За даними на початок 2025 року, в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано майже 9 мільйонів записів, що вказує на кількість боргових проваджень в Україні.
Мільйони людей зроблять бомжами, мільйони квартир виставлять на аукціони? Цікаво, що тоді буде з ринком житла. Мабуть, ціна метра впаде в рази, це буде просто груда бетону? Та ще й на фоні масового звалу людей з країни. Чи вони хочуть їх самі привласнити за 10-у частину ціни, чинуші можновладці?
арештовувати все майно оце прокурори люблять. Піднімуть леве.
smdtranz написав: и двойной забор с колючкой под током, сейф с огнестрелом и охранник как минимум нужен)
щас сельский разбой это классика жанра, совершенно в открытую грабят одиноких пенсионеров, фермеров и других на отшибе цивилизации, пока все внимание идет городам.
Само собою зрозуміло, це все має бути. Огороджувати треба всю ділянку, включно з так званим "городом", якщо ділянка куплена в когось із сільських. Сусіди можуть дивитись косо - типу шо це, в усіх на городі картопля i без забору, а в цих - забор i газон - але то головне мати захист вiд таких заздрiсників; а після впровадження цих всих методів захисту життя буде чудове на такі території - на отшибі, в свому домі.
Vadim_ написав: Посил був основний не купувати у "старому" селі , до міста 5-10 хвилин на авто і 20 х.пішки до АТБ а краще 10 ,або десь де до сусідів 10 км. так як сусіди то майже назавжди , вони у злиднях а ти побудував таку хату , будуть ненавидіти і заздріти
А де тоді, якщо не в старому селі, можна придибати? І чи можна все ж у "старому селі" налаштувати все на свій лад та з гарантованим захистом від злиднів-заздрісників?
Faceless написав:Тільки мені здається, що є протиріччя - нікого нема на надцять кілометрів навколо - є електрика, газ і вода на ділянці
Коли до найближчих елементів цивілізації типу банального сільмагу десяток кілометрів - це теж особливий шарм мабуть
Я же вроде внятно написал, 5-10 минут до города а в таких местах не живут наркоманы и бомжи и они знают шо там почьти в каждом дворе охрана или хозяин со стволом, могут без предупреждения прострелить ногу а то и голову
kingkongovets написав:так хто тут передбачив падіння 2008го?
В 2008 особисто я перебував у складі секти Альяка. Напевно вже не пам'ятають такого святого проповідника... Відповідно тільки доларовий кеш. Погано що тут пошук відключили. Воно зразу видно хто кому Первый
так ви встигли скинутись по оверпрайсу? за аляка щось таке чув, але вже ретроспективно, я тоді форум ще активно не читав, бо ще продовжував займатись операційним бізнесом
але то глобальне перекредитування всього і всіх було тоді дійсно видно неозброєним оком, а ось українську кризу на ринку нерухомості обіцяє тут кожен диванний оналітєг на протязі багатьох років - і де воно все?
хто передбачив ковід? і вертольотні гроші? хто передбачив що ціни не впадуть ані післі повномасштабного вторгнення, ані після обстрілів енергетики, а тільки тимчасово просядуть?
хто очікував такий масовий попит під час війни?
і ще - порівнювати вартість метра в 2008 ісв 2025 - це звісно сильно
але ж знову ж таки - далеко не всі щось купували саме в 2008му, а за цей час навіть по найвищій ціні куплений обʼєкт мав давно відбитися в оренді, а що принесло за цей час золото окрім умовної курсової різниці?
ну я ще розумію коли нерухомість порівнює з золотом або криптою зелена молодь, яка не розуміє як насправді заробляє нерухомість, бо в переважній більшості ніколи її не мала, але ж ви то знаєте
ось я і дивуюсь
Недалеко від міст є старі села на околицях яких э так звані новостройки. У мене і сусідів звичайні паркани не вище 2 м. і ніякої егози https://setka-rabica.com/egoza по периметру с вишками и кулеметниками.
Ищите.
п.с. а шо, в городе не выставляют хаты и не бьют по морде в подъезде или возле ?
та які там наркомани і бомжі, якщо до тебе вночі приїде бусик з трьома-чотирма озброєними хлопцями і вони першим же пострілом вбʼють твого улюбленого алабая, то ти той бусік разом з жінкою сам і загрузиш
З літа 2008 інвест нерухомості не мав. За часів великої інфляції повинен буди якісь орієнтир? яка альтернатива золоту?
Кожне покоління критикує молодь. Це нормально. Українська молодь хоче все і відразу. Це відрізняє від європейців. Реальна рентабельність оренди в Києві 3-5% їх дивує. Перераховують і думають що щось з калькулятором. Потім розуміють що щось щось орендодавцями.