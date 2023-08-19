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МетаБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2016 09:49

МетаБанк

Оплачивала через этот банк по реквизитам, там где жирным шрифтом было написано кодировку, так кассирша все равно ввела кодировку которую посчитала сама нужной. По поводу этой проблемы мне сказали что уже ничего не могут сделать. Пришлось обращаться в казначейство ,что бы вернули деньги. Управляющая банка спокойно отреагировала на ошибку кассирши , как будто так и надо. Отделение банка в городе Энергодар, Запорожская область.

МетаБанк — розпочав свою діяльність 12 липня 1993 року в м. Запоріжжя як регіональний Акціонерний банк «Металург» (АБ Металург Реорганізовано у ВАТ «МетаБанк 22 травня 2009, в Публічне акціонерне товариство МегаБанк — 14 серпня 2009 року).

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МетаБанк
tryuhan94
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2016 15:35

  tryuhan94 написав:Оплачивала через этот банк по реквизитам, там где жирным шрифтом было написано кодировку, так кассирша все равно ввела кодировку которую посчитала сама нужной. По поводу этой проблемы мне сказали что уже ничего не могут сделать. Пришлось обращаться в казначейство ,что бы вернули деньги. Управляющая банка спокойно отреагировала на ошибку кассирши , как будто так и надо. Отделение банка в городе Энергодар, Запорожская область.

В таких банкстерах робити проплату можна тіко будучи клієнтом. Тому що для клієнта з вулиці ФГВ не повертає платіж :mrgreen:
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 16:11

Re: МетаБанк

Добрий день. Перебуваю за кордоном, шукаю інформацію, як можна закрити рахунок в цьому банку віддалено. На письмові запити Метабанк не відповідає. Можливо, хтось зтикався з такою проблемою?
Faina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:34

  Faina написав:Добрий день. Перебуваю за кордоном, шукаю інформацію, як можна закрити рахунок в цьому банку віддалено. На письмові запити Метабанк не відповідає. Можливо, хтось зтикався з такою проблемою?
так дзвонить мабуть треба,так і рахунки різні бувають.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 09:38

sens
Дякую, зв'язалася з банком. На жаль, віддалено не закриють. Але начебто нічого не плтитиму, бо немає руху коштів, тому нехай поки так.
Faina
 
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