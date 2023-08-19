Інформаційна картка банку
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МетаБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2016 09:49
МетаБанк
Оплачивала через этот банк по реквизитам, там где жирным шрифтом было написано кодировку, так кассирша все равно ввела кодировку которую посчитала сама нужной. По поводу этой проблемы мне сказали что уже ничего не могут сделать. Пришлось обращаться в казначейство ,что бы вернули деньги. Управляющая банка спокойно отреагировала на ошибку кассирши , как будто так и надо. Отделение банка в городе Энергодар, Запорожская область.
Інформаційна картка банку
Архів теми
МетаБанк
Додано: Пон 12 вер, 2016 15:35
В таких банкстерах робити проплату можна тіко будучи клієнтом. Тому що для клієнта з вулиці ФГВ не повертає платіж
Додано: П'ят 04 сер, 2023 16:11
Re: МетаБанк
Добрий день. Перебуваю за кордоном, шукаю інформацію, як можна закрити рахунок в цьому банку віддалено. На письмові запити Метабанк не відповідає. Можливо, хтось зтикався з такою проблемою?
Додано: П'ят 04 сер, 2023 20:34
Додано: Суб 19 сер, 2023 09:38
sens
Дякую, зв'язалася з банком. На жаль, віддалено не закриють. Але начебто нічого не плтитиму, бо немає руху коштів, тому нехай поки так.
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