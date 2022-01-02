|
|
|
Міжнародний Інвестиційний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 січ, 2022 10:57
Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…Міжнародний Інвестиційний Банк — український банк, створений в 2008 році.Інформаційна картка банкуАрхів темиМіжнародний Інвестиційний Банк
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 січ, 2022 13:33
AlexSV написав:
Подняли ставки +1% по грн, плюс вспомнили о программе лояльности (+0,5%). А в конце года, когда забирал депо, рассказывали что им деньги не нужны…
в турции хоть валюта и упала, все равно на жизнь что-то нужно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5220
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:26
яки прогнозы, шановне панство?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5220
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:00
cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14687
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 1381 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:20
cohan написав: greenozon написав: cohan написав:
яки прогнозы, шановне панство?
по Труреччині чи по мібу ?
ну, у Турции вряд ли собственник скоро сменится )
про КХ думали теж...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14687
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 1381 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Вів 21 лют, 2023 18:22
Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
-
Alexkievukraine
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 04.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 лют, 2023 18:07
Alexkievukraine написав:
Как банка надежная? Есть у кого депо тут? Спасибо...
До сих пор никогда никаких проблем не было, валюта на выдачу депозитов всегда есть, даже мелкие купюры 1-5 дол
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1325
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|187
|116715
|
Сер 22 лют, 2023 18:21
S i m
|
|201
|70148
|
|
|868
|718487
|
|