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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 07:35

  yaroslav_demkovych написав:Цікаво, що відбувається з банком, якщо його власника садять за держзраду

Власник не Богуслаєв. Власник Мотор Гарант
Hemi
 
Повідомлень: 191
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:06

Re: Мотор-Банк

https://motor-bank.ua/about-the-bank/shareholders/
yaroslav_demkovych
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Повідомлень: 3
З нами з: 16.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:25

Либо перекупят, но кому сейчас такое добро надо, либо в утиль.
Порт
 
Повідомлень: 934
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:46

Он всё равно до суда не доживёт. Он и так еле на ногах стоит - возраст и рак.
Поэтому вся эта шумиха с Богуслаевым - показуха от СБУ.

Богуслаєва звинувачують у роботі на Росію – продавав деталі до літаків, які бомблять Україну.
Крім того, співпрацював з російськими спецслужбами. Його затримали за колабораціонізм та пособництво РФ.

Продавал когда до войны??? Завод после 14г. уже ничего не продавал никому, завод был продан китайцам. А до войны все предприятия работали у нас на рашу.
После 14г. завод занимался ремонтом двигателей на вертолёты МИ. Кстати я только в 15 году узнал, что вертолётов МИ очень много работают в США и много летают под миссией ООН.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5911
З нами з: 13.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 662 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:57

  Игорь Алексеевич написав:Он всё равно до суда не доживёт. Он и так еле на ногах стоит - возраст и рак.
Поэтому вся эта шумиха с Богуслаевым - показуха от СБУ.

Богуслаєва звинувачують у роботі на Росію – продавав деталі до літаків, які бомблять Україну.
Крім того, співпрацював з російськими спецслужбами. Його затримали за колабораціонізм та пособництво РФ.

Продавал когда до войны??? Завод после 14г. уже ничего не продавал никому, завод был продан китайцам. А до войны все предприятия работали у нас на рашу.
После 14г. завод занимался ремонтом двигателей на вертолёты МИ. Кстати я только в 15 году узнал, что вертолётов МИ очень много работают в США и много летают под миссией ООН.

Он и после 2014 торговал с рашкой. А возраст совсем не мешал развлекаться в дорогих кабаках со шлюхами.
Порт
 
Повідомлень: 934
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:54

J
 
Повідомлень: 5445
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 267 раз.
 
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