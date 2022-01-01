Мотор-Банк

Он всё равно до суда не доживёт. Он и так еле на ногах стоит - возраст и рак. Поэтому вся эта шумиха с Богуслаевым - показуха от СБУ.
Богуслаєва звинувачують у роботі на Росію – продавав деталі до літаків, які бомблять Україну. Крім того, співпрацював з російськими спецслужбами. Його затримали за колабораціонізм та пособництво РФ.
Продавал когда до войны??? Завод после 14г. уже ничего не продавал никому, завод был продан китайцам. А до войны все предприятия работали у нас на рашу. После 14г. завод занимался ремонтом двигателей на вертолёты МИ. Кстати я только в 15 году узнал, что вертолётов МИ очень много работают в США и много летают под миссией ООН.
Игорь Алексеевич написав:Он всё равно до суда не доживёт. Он и так еле на ногах стоит - возраст и рак. Поэтому вся эта шумиха с Богуслаевым - показуха от СБУ.
Богуслаєва звинувачують у роботі на Росію – продавав деталі до літаків, які бомблять Україну. Крім того, співпрацював з російськими спецслужбами. Його затримали за колабораціонізм та пособництво РФ.
Продавал когда до войны??? Завод после 14г. уже ничего не продавал никому, завод был продан китайцам. А до войны все предприятия работали у нас на рашу. После 14г. завод занимался ремонтом двигателей на вертолёты МИ. Кстати я только в 15 году узнал, что вертолётов МИ очень много работают в США и много летают под миссией ООН.
Он и после 2014 торговал с рашкой. А возраст совсем не мешал развлекаться в дорогих кабаках со шлюхами.
yaroslav_demkovych написав:ТА на днях, можливо навіть сьогодні
А что у нас только по законам СБУ теперь ликвидируют банки??? Надо дождаться суда и пусть он всё решает, кто и когда что продавал. А то СБУ сидело в носу все годы ковырялось, типа слушали тел. разговоры и теперь по ним решило всё закрыть. Надо более существенные доки, может они и есть, то тогда суд пусть разбирается
Ну з достатньо суттєвих - фото підтвердження громадянства рашки цього зрадника України вже "схеми" опублікували. До того ж як відомо сам мотор банка доволі сильно кептивна і суттєвого впливу на БСУ виведення його з ринку не матиме. Як і навантаження на фонд. Кілька десятків працівників втратять роботу - фактично це основний негатив