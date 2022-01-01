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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 17:33
Alien написав:
Ну з достатньо суттєвих - фото підтвердження громадянства рашки цього зрадника України вже "схеми" опублікували. До того ж як відомо сам мотор банка доволі сильно кептивна і суттєвого впливу на БСУ виведення його з ринку не матиме. Як і навантаження на фонд. Кілька десятків працівників втратять роботу - фактично це основний негатив
Так у нас практически все олигархи и политики имеют по 2, а то и по 5 гражданство. Типа на все случаи жизни.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:33
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greenozon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:36
greenozon написав:
https://petition.president.gov.ua/petition/167538
Если мы стремимся в Европу, но не в чуркистан, то давайте дождёмся решения суда.
Мне по барабану Богуслаев и Мотор банк, но хочется жить не по понятиям, а по законам.
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