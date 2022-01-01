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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:33

  Alien написав:Ну з достатньо суттєвих - фото підтвердження громадянства рашки цього зрадника України вже "схеми" опублікували. До того ж як відомо сам мотор банка доволі сильно кептивна і суттєвого впливу на БСУ виведення його з ринку не матиме. Як і навантаження на фонд. Кілька десятків працівників втратять роботу - фактично це основний негатив
Так у нас практически все олигархи и политики имеют по 2, а то и по 5 гражданство. Типа на все случаи жизни. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:33

https://petition.president.gov.ua/petition/167538
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:36

  greenozon написав:https://petition.president.gov.ua/petition/167538
Если мы стремимся в Европу, но не в чуркистан, то давайте дождёмся решения суда.
Мне по барабану Богуслаев и Мотор банк, но хочется жить не по понятиям, а по законам.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5918
З нами з: 13.09.09
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Подякували: 662 раз.
 
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