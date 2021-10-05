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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лис, 2022 16:24
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greenozon
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Додано: Чет 24 лис, 2022 17:45
Чому обов'язково накрало? Богуслаєв, який на поточний момент має звання Герой України, достатньо забезпечена людина. Володіє правами на багато винаходів і отримує щорічно дуже велику платню у вигляді ройялті тому щоб придбати подібні речі йому не треба було красти. Інша справа що багато речей могли потрапити до нього від чорних археологів, втім це вже інший вид правопорушень а ніяк не крадіжка
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Alien
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Додано: Чет 24 лис, 2022 17:59
Alien написав:
Чому обов'язково накрало? Богуслаєв, який на поточний момент має звання Герой України, достатньо забезпечена людина. Володіє правами на багато винаходів і отримує щорічно дуже велику платню у вигляді ройялті тому щоб придбати подібні речі йому не треба було красти. Інша справа що багато речей могли потрапити до нього від чорних археологів, втім це вже інший вид правопорушень а ніяк не крадіжка
Це чмо варто позбавити всіх звань а майно конфіскувати
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Faceless
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Додано: Чет 24 лис, 2022 18:24
На мій погляд у цивілізованих країнах варто все ж таки керуватись не емоціями, а діючими нормами законодавства. Якщо людина порушила закон то суд має визнати ступінь його провини та призначити відповідне покарання. А "Все забрати" - ми вже колись проходили. Сподіваюсь не треба нагадувати чим усе це закінчилось?
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Alien
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Додано: Чет 24 лис, 2022 18:49
Alien написав:
На мій погляд у цивілізованих країнах варто все ж таки керуватись не емоціями, а діючими нормами законодавства. Якщо людина порушила закон то суд має визнати ступінь його провини та призначити відповідне покарання. А "Все забрати" - ми вже колись проходили. Сподіваюсь не треба нагадувати чим усе це закінчилось?
Конфіскація майна цілком законно використовується за певними кримінальними статтями. Сподіваюся, цю потвору по ним притягнуть
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Faceless
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Додано: Чет 24 лис, 2022 18:51
Alien
та все зрозуміло, в крадіїв працює правило
"не питай мене де заробив я перший мільйон, запитай мене як я заробив перший мільярд"
PS хороший патріот, обтоєте москальню? дуже цікаво
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greenozon
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