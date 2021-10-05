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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 16:24

тільки гляньте що це чмо накрало

https://zaxid.net/boguslayev_sud_aresht ... o_n1553349
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:45

  greenozon написав:тільки гляньте що це чмо накрало

https://zaxid.net/boguslayev_sud_aresht ... o_n1553349

Чому обов'язково накрало? Богуслаєв, який на поточний момент має звання Герой України, достатньо забезпечена людина. Володіє правами на багато винаходів і отримує щорічно дуже велику платню у вигляді ройялті тому щоб придбати подібні речі йому не треба було красти. Інша справа що багато речей могли потрапити до нього від чорних археологів, втім це вже інший вид правопорушень а ніяк не крадіжка
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:59

Re: Мотор-Банк

Alien написав:
  greenozon написав:тільки гляньте що це чмо накрало

https://zaxid.net/boguslayev_sud_aresht ... o_n1553349

Чому обов'язково накрало? Богуслаєв, який на поточний момент має звання Герой України, достатньо забезпечена людина. Володіє правами на багато винаходів і отримує щорічно дуже велику платню у вигляді ройялті тому щоб придбати подібні речі йому не треба було красти. Інша справа що багато речей могли потрапити до нього від чорних археологів, втім це вже інший вид правопорушень а ніяк не крадіжка
Це чмо варто позбавити всіх звань а майно конфіскувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:24

На мій погляд у цивілізованих країнах варто все ж таки керуватись не емоціями, а діючими нормами законодавства. Якщо людина порушила закон то суд має визнати ступінь його провини та призначити відповідне покарання. А "Все забрати" - ми вже колись проходили. Сподіваюсь не треба нагадувати чим усе це закінчилось?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:49

  Alien написав:На мій погляд у цивілізованих країнах варто все ж таки керуватись не емоціями, а діючими нормами законодавства. Якщо людина порушила закон то суд має визнати ступінь його провини та призначити відповідне покарання. А "Все забрати" - ми вже колись проходили. Сподіваюсь не треба нагадувати чим усе це закінчилось?

Конфіскація майна цілком законно використовується за певними кримінальними статтями. Сподіваюся, цю потвору по ним притягнуть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:51

Alien
та все зрозуміло, в крадіїв працює правило
"не питай мене де заробив я перший мільйон, запитай мене як я заробив перший мільярд"

PS хороший патріот, обтоєте москальню? дуже цікаво
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 19:16

Re: Мотор-Банк

  greenozon написав:PS хороший патріот, обтоєте москальню?

Вибачте за офтоп але вiдповiм питанням на питання - а хiба патрiотизм означає необхiднiсть вiдмови вiд загальних цiнностей? Вiд необхiдностi дотримуватись законодавства нашої країни навiть по вiдношенню до людей якi вчинили злочин? То чим тодi патрiотизм буде вiдрiзнятись вiд того ладу який iснує "на болотах"? Це один момент. Iнший - людина може вчинити злочин, може сповiдувати iншi погляди - але безглуздо не визнавати заслуги якi людина може мати перед країною. Богуслаєв не однозначна людина, але це особистiсть, це професiонал який доклав величезнi зусилля для розвитку машинобудування України. Хiба патрiот має обов'язково не визнавати заслуги та досягнення якщо вони є у людини. На мiй погляд так чинити не варто навiть по вiдношенню до людини яка порушила закон
Alien
 
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