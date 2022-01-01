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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лис, 2022 16:24
тільки гляньте що це чмо накрало
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:45
Чому обов'язково накрало? Богуслаєв, який на поточний момент має звання Герой України, достатньо забезпечена людина. Володіє правами на багато винаходів і отримує щорічно дуже велику платню у вигляді ройялті тому щоб придбати подібні речі йому не треба було красти. Інша справа що багато речей могли потрапити до нього від чорних археологів, втім це вже інший вид правопорушень а ніяк не крадіжка
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:59
Re: Мотор-Банк
Це чмо варто позбавити всіх звань а майно конфіскувати
Додано: Чет 24 лис, 2022 18:24
На мій погляд у цивілізованих країнах варто все ж таки керуватись не емоціями, а діючими нормами законодавства. Якщо людина порушила закон то суд має визнати ступінь його провини та призначити відповідне покарання. А "Все забрати" - ми вже колись проходили. Сподіваюсь не треба нагадувати чим усе це закінчилось?
Додано: Чет 24 лис, 2022 18:49
Конфіскація майна цілком законно використовується за певними кримінальними статтями. Сподіваюся, цю потвору по ним притягнуть
Додано: Чет 24 лис, 2022 18:51
Alien
та все зрозуміло, в крадіїв працює правило
"не питай мене де заробив я перший мільйон, запитай мене як я заробив перший мільярд"
PS хороший патріот, обтоєте москальню? дуже цікаво
Додано: Чет 24 лис, 2022 19:16
Re: Мотор-Банк
Вибачте за офтоп але вiдповiм питанням на питання - а хiба патрiотизм означає необхiднiсть вiдмови вiд загальних цiнностей? Вiд необхiдностi дотримуватись законодавства нашої країни навiть по вiдношенню до людей якi вчинили злочин? То чим тодi патрiотизм буде вiдрiзнятись вiд того ладу який iснує "на болотах"? Це один момент. Iнший - людина може вчинити злочин, може сповiдувати iншi погляди - але безглуздо не визнавати заслуги якi людина може мати перед країною. Богуслаєв не однозначна людина, але це особистiсть, це професiонал який доклав величезнi зусилля для розвитку машинобудування України. Хiба патрiот має обов'язково не визнавати заслуги та досягнення якщо вони є у людини. На мiй погляд так чинити не варто навiть по вiдношенню до людини яка порушила закон
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:25
У час кровопролитної війни працюють військові закони
он, ще знайши в рашиського підлупка купу нерухомості
а скільки ще приховав???
Додано: Пон 28 лис, 2022 22:01
што плохо приховав
цикаво, а хоть что-то на користь Украины дугие страны уже конфисковали?
конфискуют охотно, но в свой карман
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