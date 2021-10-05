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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Мотор-Банк

Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 25 лют, 2023 20:48

Богуслаєв потрапив в 10 пакет санкцій ЄС.
Ромасик
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Повідомлень: 5943
З нами з: 30.03.15
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  #<12345
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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Ромасик

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25.02.2023 20:48
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