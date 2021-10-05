|
|
Мотор-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лют, 2023 20:48
Богуслаєв потрапив в 10 пакет санкцій ЄС.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5943
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1367 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|69
|33980
|
Суб 25 лют, 2023 20:38
la9
|
|984
|749647
|
|
|880
|724096
|