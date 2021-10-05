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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:25
можна зробити картку дитині (16років) ?
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Лара
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:05
Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
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ihorsic
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:32
ihorsic написав:
Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки
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Hemi
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Додано: Чет 24 сер, 2023 23:10
Hemi написав: ihorsic написав:
Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки
нові вже закінчились
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J
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