RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мотор-Банк

Мотор-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:25

Re: Мотор-Банк

можна зробити картку дитині (16років) ?
Лара
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 17:05

Re: Мотор-Банк

Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
ihorsic
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 20:32

  ihorsic написав:Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???

Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки
Hemi
 
Повідомлень: 221
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 23:10

  Hemi написав:
  ihorsic написав:Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???

Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки

нові вже закінчились
J
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:59

Re: Мотор-Банк

Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути
ihorsic
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:07

  ihorsic написав:Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути

Ну якщо крутанути то враховуючи шлейф який тягнеться за банком надійність тут приблизно така як зіграти вул "руську" рулетку заклавши в барабан 3 патрони залишивши через одне місце порожнім. Тоді крутанути і зробити один постріл. Якщо повезе - то все буде гаразд. Ну а як ні, то ні. ;)
Alien
 
Повідомлень: 2355
З нами з: 12.01.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 115, 116, 117
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1162 870760
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2023 09:43
Искатель
Банк Глобус 1 ... 77, 78, 79
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
788 496295
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 сер, 2023 23:55
melkh
Юнекс Банк 1 ... 54, 55, 56
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
554 302772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 сер, 2023 17:13
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9234)
25.08.2023 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.