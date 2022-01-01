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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:25
можна зробити картку дитині (16років) ?
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Лара
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Додано: Чет 24 сер, 2023 17:05
Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
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ihorsic
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Додано: Чет 24 сер, 2023 20:32
ihorsic написав:
Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки
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Hemi
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Додано: Чет 24 сер, 2023 23:10
Hemi написав: ihorsic написав:
Ну як тут хтось каруселить? Як валюту віддають???
Пару місяців назад було норм. Новими, прям з пачки
нові вже закінчились
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J
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 07:59
Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути
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ihorsic
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:07
ihorsic написав:
Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути
Ну якщо крутанути то враховуючи шлейф який тягнеться за банком надійність тут приблизно така як зіграти вул "руську" рулетку заклавши в барабан 3 патрони залишивши через одне місце порожнім. Тоді крутанути і зробити один постріл. Якщо повезе - то все буде гаразд. Ну а як ні, то ні.
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Alien
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3
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:59
ihorsic написав:
Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути
Ходят слухи шо мотору ограничили прём депозитов, если слухи окажутся правдой, то крутнуть можно будет тока ручку их двери
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deneg net
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:16
deneg net написав: ihorsic написав:
Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути
Ходят слухи шо мотору ограничили прём депозитов, если слухи окажутся правдой, то крутнуть можно будет тока ручку их двери
Мне сегодня в отделении сказали, что пока есть ограничения на приём, т.е намекнули по хорошему не стоит открывать дело.
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Игорь Алексеевич
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1
Додано: Вів 29 сер, 2023 06:35
Игорь Алексеевич написав: deneg net написав: ihorsic написав:
Мене більше цікавить надійність. Я хочу тут євро крутнути
Ходят слухи шо мотору ограничили прём депозитов, если слухи окажутся правдой, то крутнуть можно будет тока ручку их двери
Мне сегодня в отделении сказали, что пока есть ограничения на приём, т.е намекнули по хорошему не стоит открывать дело.
що ви там забули—?
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sens
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