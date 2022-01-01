RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мотор-Банк

Мотор-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Мотор-Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:35

Re: Мотор-Банк

  sens написав:що ви там забули—?

двигатель хотел оплатить. Сказали на ЗАЗ-968 подойдёт, типа как дрон будет летать))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7040
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:09

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:що ви там забули—?

двигатель хотел оплатить. Сказали на ЗАЗ-968 подойдёт, типа как дрон будет летать))

Краще МЕМЗ 307 , навіть сінтетіку можна лити. Мотор на сьогодні хіба що для збереження у гривні в Запоріжжі
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14114
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 19, 20, 21
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
209 86542
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 11:41
Игорь Алексеевич
А-Банк 1 ... 131, 132, 133
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1326 860293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 11:15
flysoulfly
Юнекс Банк 1 ... 55, 56, 57
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
565 304326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 10:19
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.