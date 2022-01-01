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Мотор-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 сер, 2023 09:35
sens написав:
що ви там забули—?
двигатель хотел оплатить. Сказали на ЗАЗ-968 подойдёт, типа как дрон будет летать))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:09
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
що ви там забули—?
двигатель хотел оплатить. Сказали на ЗАЗ-968 подойдёт, типа как дрон будет летать))
Краще МЕМЗ 307 , навіть сінтетіку можна лити. Мотор на сьогодні хіба що для збереження у гривні в Запоріжжі
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sens
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