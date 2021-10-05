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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 жов, 2023 16:31
Цікаво яка в людей мотивація нести сюди валюту. Невправні оптимісти, чи латентна русня чи шо?
Додано: Чет 26 жов, 2023 16:46
Гривня є,валюту заради обміну,на депозит валюту у такі банки невигідно. Щодо обмін на МВРУ,жоден банк з яким консультувався і іноді робили обмін не пропонує очікувати 31 календарний день.
Додано: Чет 26 жов, 2023 21:27
25 Жовтня 2023
Закриття двох відділень АТ «МОТОР-БАНК»
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що, у зв’язку з рішенням Наглядової Ради АТ «МОТОР-БАНК» №22/23 від 18.10.2023:
з 25 жовтня 2023 року припинило діяльність Медичне відділення АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 6;
з грудня 2023 року припиняють діяльність наступні відділення:
Львівське відділення АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: 79005, Львівська область, м. Львів, вул. Грушевського, 20 (телефон (032) 260-22-20, 260 -19-54).
Харківське відділення АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: 61052, Харківська область, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 9 (телефон (057) 712-01-24 (25)).
З 16 листопада 2023 року касове обслуговування клієнтів та операційна діяльність Львівського та Харківського відділень будуть припинені та Ваші рахунки будуть переведені на обслуговування до відділення «Київська регіональна дирекція» АТ «МОТОР-БАНК», що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд.79 (телефон (044) 290-01-82 (84)). Враховуючи можливість дистанційної роботи в інтернет- банкінгу «МОТОР Online» та «Клієнт-Банк», зміна відділення Банку ніяк не вплине на умови і режим обслуговування Ваших рахунків, відкритих в АТ «МОТОР-БАНК».
Якщо Ви бажаєте обслуговуватися в будь-якому іншому відділенні АТ «МОТОР-БАНК» або повністю припинити співпрацю з Банком, просимо не пізніше 14 листопада 2023 року звернутися до Львівського або Харківського відділень із заявою про переведення до обраного відділення або заявою про закриття рахунків в АТ «МОТОР-БАНК».
Якщо виникнуть питання – звертайтеся:
до начальника Львівського відділення Соломчака Сергія Олеговича за тел. (032) 260-22-20 та (032) 260 -19-54 або пишіть на електронну адресу sso@motor-bank.com.ua.
до начальника Харківського відділення Сича Олега Анатолійовича за тел. +38(067)543-99-59 та (057) 712-01-24 (25) або пишіть на електронну адресу soa@motor-bank.com.ua.
Дякуємо за розуміння !
З повагою АТ «МОТОР-БАНК»
Додано: Пон 13 лис, 2023 11:12
Видача після 15-00
Готівка якість обмінки з базару,була домовленість,все добре,як дозволяє НБУ,банкноти частково надтонкі,що говорить про застосування білизни. Хто не вірить,може спробувати на розмінних , мабуть не треба сюди нести на "футбольну команду"
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:01
За три квартали поточного року богуслаєвська банка напрацювала в мінус на 44,657 млн. грн., поступившись лідерством в рейтингі лузерів лише традиційному аутсайдеру - Правексу.
Додано: Вів 25 чер, 2024 20:41
🏦 В Україні з’явиться ще один державний банк
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції щодо стягнення активів експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, серед яких і «Мотор-Банк».
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