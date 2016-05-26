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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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МТБ Банк 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:45

Re: МТБ Банк

Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:53

  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)


До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою :roll: . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 01:39

  Melanor1 написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)


До війни була кредитка нью бенефіт чисто для кешбеку, ліміт 10К, більше не потрібно було. Це був єдиний банк, який вимагав довідку про зарплату з роботи, з печаткою :roll: . Навіть Аккорд, хоч і поморочив голову, але до довідки не доходило.

Нічёсє, сурйозна банка ) Дякую, що поділилися досвідом.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:55

«Прокляття» IBOX Bank, який перебуває на стадії ліквідації через відмивання грошей, схоже, незабаром може чекати й на інший банк – МТБ. І це «прокляття» має ім'я – Дмитро Яковлєв.

До приходу в МТБ Дмитро встиг попрацювати в багатьох фінустановах, майже всі вони («Форум», «Юнісон», «Форвард», «Альпарі») або ліквідовані, або перебувають у стадії ліквідації. Цікава тенденція, чи не так?

Реалізуючи «сірі» схеми та будуючи систему відкатів, Яковлєв майже дістався вершини - але його кандидатура на посаду голови правління IBOX Bank так і не була погоджена. Що не завадило й надалі прокручувати корупційні схеми, щоправда, у ролі начальника Департаменту інноваційних проектів. Мине небагато часу - і всі ці «інновації» стануть предметом розслідування СБУ та БЕБ.

Вчасно зістрибнувши, Дмитро перебрався на аналогічну посаду в МТБ банк - і продовжив сіяти корупцію. Серед його «інновацій» - класичні «відкати», розвиток мережі р2р-транзакцій для мінімізації податків, купівля процесингу та багато іншого. Звичайно, у кожній схемі закладено відсоток Яковлєва: від скромних 10 до космічних 40, як повідомляють його колеги.

Чи МТБ піде на дно, як і всі попередні, де працював «новатор»?
Відповідь це питання залежить виключно від принциповості керівництва.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:10

Re: МТБ Банк

  sens написав:Цікава тенденція, чи не так?
Справделивости ради данный чел еще недавно работал также в Индустриалбанке - и данный банк в списке явных моек замечен не был и ныне здравствует. Так что выводы мягко говоря натянуты ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:05

Re: МТБ Банк

WallNutPen написав:Так что выводы мягко говоря натянуты ;)

І заносить "жовтятиною".
Хоча всяке може бути.
Zochan
 
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