Юнекс Банк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:27
А КБ выплачивается автоматом в конце месяца? Минимальная сумма для виплаты?
la9
- Повідомлень: 2765
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 98 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:48
la9 написав:
А КБ выплачивается автоматом в конце месяца? Минимальная сумма для виплаты?
Так. 100 грн
Hemi
- Повідомлень: 261
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:04
Так, 100 грн мінімальна сума.
ignorabimus
- Повідомлень: 797
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:07
lloydbanksua написав:
Единственное, что приложение обновили и появилась информация о минимальной платеже и в целом о льготном периоде (хотя странно это в плюсы записывать, у всех банков это давно есть).
Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...
ignorabimus
- Повідомлень: 797
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 50 раз.
Профіль
