Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
8
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:27

А КБ выплачивается автоматом в конце месяца? Минимальная сумма для виплаты?
la9
 
Повідомлень: 2765
З нами з: 02.07.09
Подякував: 547 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:48

  la9 написав:А КБ выплачивается автоматом в конце месяца? Минимальная сумма для виплаты?

Так. 100 грн
Hemi
 
Повідомлень: 261
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:04

Так, 100 грн мінімальна сума.
ignorabimus
 
Повідомлень: 797
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:07

  lloydbanksua написав:Единственное, что приложение обновили и появилась информация о минимальной платеже и в целом о льготном периоде (хотя странно это в плюсы записывать, у всех банков это давно есть).

Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...
ignorabimus
 
Повідомлень: 797
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
