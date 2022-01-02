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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:46
Беріть участь в акції всього у кілька кроків: оформлюйте картку Visa від МТБ Банку, здійснюйте покупки на суму від 3000 грн на місяць і отримуйте можливість виграти чудові призи!
Акція діє до 31.01.2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/tviy-win-ney ... -mtb-banku
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