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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:46
Беріть участь в акції всього у кілька кроків: оформлюйте картку Visa від МТБ Банку, здійснюйте покупки на суму від 3000 грн на місяць і отримуйте можливість виграти чудові призи!
Акція діє до 31.01.2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/tviy-win-ney ... -mtb-banku
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Додано: Вів 03 гру, 2024 11:31
Беріть участь у акції «Сезон подарунків від МТБ Банку»!
Взяти участь неймовірно просто: відкривайте картку Mastercard від МТБ Банку, робіть першу покупку на суму від 500 гривень та приймайте участь у розіграші новорічних призів!
Акція діє з 15 листопада 2024 року по 28 лютого 2025 рокуДеталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/sezon-podaru ... podarunkiv
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:24
Хтось пробував сьогодні відкривати депозит у дрдатку? Цікаво, у всіх так - "щось пішло не так, зверніться у відділення або у підтримку"?
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1finanсier
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Додано: Суб 21 гру, 2024 12:58
Було раніше від них повідомлення про технічні роботи...
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arkavs
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