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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2024 17:06
Планувати можна, відкрити ні.
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nord
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- Подякували: 25 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 21:04
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рука на 3:04 - це рука банкіра?
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greenozon
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- Повідомлень: 16802
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:04
А що з МТБ?
Не можу зайти у додаток, це у всіх так?!
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asti
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:48
asti Працює.
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Ltava
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Додано: Пон 30 гру, 2024 14:04
Цікаво, це ніде, по ідеї, не дає онлайн валютний депозит відкрити чи тільки у МТБ?
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Искатель
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Додано: Пон 30 гру, 2024 19:07
Искатель написав:
Цікаво, це ніде, по ідеї, не дає онлайн валютний депозит відкрити чи тільки у МТБ?
Сам запитав, сам відповідаю: це проблема суто МТБ Банку. У інших такого немає.
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Искатель
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- Повідомлень: 6302
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- Подякував: 1047 раз.
- Подякували: 4849 раз.
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