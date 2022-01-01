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МТБ Банк

МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 22:09

  wolt450 написав:
  Искатель написав:У банку запевнили, що вже все виправили.
Курс сьогодні був цікавий - по 42,10 на депозит. Хтось спробував останніми днями щось робити?

Можна відкривати

Тобто вже дійсно працює відкриття депозитів онлайн? Без збоїв?
Искатель
 
Повідомлень: 6305
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 4855 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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