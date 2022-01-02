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МТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

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МТБ Банк 4 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:15

Re: МТБ Банк

Добры день. Может ли быть комиссия в МТБ банке за перевод денег с котлового счета в МТБ (выплаты по ОВГЗ) напрямую на мой счет в другом банке? При подаче такого распоряжения на замену счета выплаты в другой банк вместо МТБ
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 17:46

  Алексей77 написав:Добры день. Может ли быть комиссия в МТБ банке за перевод денег с котлового счета в МТБ (выплаты по ОВГЗ) напрямую на мой счет в другом банке? При подаче такого распоряжения на замену счета выплаты в другой банк вместо МТБ

Если вы торговцу ЦБ , на счетах которого учтены ваши бумаги, подадите такое распоряжение (и он его исполнит) до того как будет совершена выплата, то деньги (номинал ЦБ и/или дохода по ней) уже никак не смогут попасть ни на какой котловой счет в МТБ - поскольку они будут перечисляться уже на полностью новые реквизиты, минуя МТБ
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:26

https://mtb.ua/news/item/specialna-prop ... -mtb-banku

Оплачуйте комунальні послуги через Прозору Мережу та отримуйте 200 грн кешбеку!

Витрати на комунальні послуги взимку можуть бути суттєвими, тому ми потурбувались, щоб зробити цей процес приємніший для вас! Тепер клієнти МТБ Банку можуть оплачувати комунальні послуги через Прозору Мережу на сайті City24 та отримати 200 грн кешбеку на рахунок.

Основні переваги Прозорої Мережі:
Швидкість – оплата займає всього кілька секунд.
Зручність – немає необхідності заповнювати довгі реквізити.
Безпека – сучасні технології захисту гарантують безпечне проведення платежів.

Як отримати 200 грн кешбеку?

Щоб скористатися пропозицією, виконайте наступні кроки:

1. Перейдіть на сайт City24 та оберіть категорію “Комунальні послуги”.
2. Знайдіть свого постачальника послуг та введіть номер особового рахунку.
3. Виберіть спосіб оплати – Прозора Мережа та МТБ Банк, як банк-партнер.
4. Здійсніть оплату (обробка платежу може зайняти секунду вашого часу)
5. Отримайте 200 грн кешбеку на рахунок у МТБ Банку!

Важливі умови пропозиції

Кешбек у розмірі 200 грн нараховується за кожен платіж від 1000 грн, але не більше 5 операцій на місяць.
Виплата здійснюється до 15 числа наступного місяця на рахунок, з якого було проведено оплату.
Пропозиція діє лише для перших 10 000 платежів щомісяця.
Пропозиція діє обмежений час, тож не зволікайте – переходьте на сайт City24 , оплачуйте та отримуйте свій кешбек!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:26

Re: МТБ Банк

Ну поставили бы тогда счётчик на сайте сколько уже платежей совершено. Да ну. Разводилово очередное. Учитывая, что там каждый платеж платный
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:37

  arkavs написав: Учитывая, что там каждый платеж платный

квиток для участі в лотереї потрібно ж купити.

оплата проходить з рахунку, а не з картки.
з кредитних це 6012 :!:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 16:52

квиток виявився виграшним - виплатили 1000 грн за 5 оплат в другій половині березня.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 17:34

Да, хорошая акция - побольше бы таких акций. :D

жаль в феврале не воспользовался - злой буратино какого-то решил комуны (за газ) уплатить пораньше чем обычно, до 10-го числа, а через пару дней пришли уведомления от банков об акции :lol:

Честно, сами , без напоминаний как это часто бывает в иных местах, всё положеное выплатили, в марте (Мтб + Рада) и сейчас в апреле (Мтб, Рада чего-то не пускала платежи, уплатил через мтб).

Вообще Мтб остается одним из немногих адекватных банков, без лишней головной боли. Рада в принципе тоже нормальная, но там нужно быть чуть более внимательнее.
a77
 
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