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ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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ОКСІ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 10:51

  cohan написав:
  Kudrjavuy написав:Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.


может то спортбанк?

Таки да.
Но только Служба Безопасности.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:05

господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 21:43

  IMPRINTER написав:господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?

У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:31

  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?

У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры


боятся пинка сверху, а не клиентов,
как во всех карманных
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:20

Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:22

  la9 написав:Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?

Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Невже все бездоганно?
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:20

Re: ОКСІ Банк

Еще 3 мес не прошло, как ввели крнвертационный депо. Только в начале месяца началось.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 19:56

nord
Банка с 6-ю отделениями на всю страну, не удивительно.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:46

  demichh написав:Еще 3 мес не прошло, как ввели крнвертационный депо. Только в начале месяца началось.

ну да
в начале месяца
августа
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 08:57

20%

  la9 написав:Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?

поки проблем не було
обслуговування Київ-Хрещатик
https://oxibank.ua/private/deposits/standart-plus в національній валюті для нових контрагентів по вкладах на 6,9 та 13 місяців для банківського продукту «Стандартний+» до діючої ставки додається + 1%
sens
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