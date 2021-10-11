ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лип, 2021 10:51
cohan написав: Kudrjavuy написав:
Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.
может то спортбанк?
Таки да.
Но только Служба Безопасности.
Kudrjavuy
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:05
господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
IMPRINTER
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Додано: Чет 14 жов, 2021 21:43
IMPRINTER написав:
господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры
sens
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:31
sens написав: IMPRINTER написав:
господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры
боятся пинка сверху, а не клиентов,
как во всех карманных
cohan
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:20
Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?
la9
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Додано: Нед 22 січ, 2023 12:22
la9 написав:
Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?
Непогані умови для конвертаційного депо, а відгуків нема. Невже все бездоганно?
nord
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Додано: Нед 22 січ, 2023 19:20
Еще 3 мес не прошло, как ввели крнвертационный депо. Только в начале месяца началось.
demichh
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Додано: Нед 22 січ, 2023 19:56
nord Банка с 6-ю отделениями на всю страну, не удивительно.
ВIВ
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Додано: Нед 22 січ, 2023 20:46
demichh написав:
Еще 3 мес не прошло, как ввели крнвертационный депо. Только в начале месяца началось.
ну да
в начале месяца
августа
J
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Додано: Чет 15 чер, 2023 08:57
la9 написав:
Скажите, как здесь доллар возвращают? Банка стала членом клуба по социальному доллару.
Посоветуйте, что нужно открыть новому клиенту, с возможностью заводить грн безналом?
поки проблем не було
обслуговування Київ-Хрещатик
https://oxibank.ua/private/deposits/standart-plus
в національній валюті для нових контрагентів по вкладах на 6,9 та 13 місяців для банківського продукту «Стандартний+» до діючої ставки додається
+ 1%
sens
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