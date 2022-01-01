RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ОКСІ Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 11:17

Баланс картки

Як дізнатися про баланс картки,якщо додаток мертвий ?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16306
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:11

Shanovnyi klient!Z 01.05.2024 bude zmineno taryfy po potoch.rahynkah z vydacheyu PK.Detali za posilannyam(https://oxibank.ua/private/cards)abo za tel:0443446935
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16306
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 115, 116, 117
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1167 594161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 10:10
flysoulfly
Ідея Банк 1 ... 59, 60, 61
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
603 387095
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 23:36
flysoulfly
Банк Альянс 1 ... 81, 82, 83
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
822 503378
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 22:28
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron