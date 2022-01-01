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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лис, 2023 11:17
Баланс картки
Як дізнатися про баланс картки,якщо додаток мертвий ?)
Додано: Пон 01 кві, 2024 09:11
Shanovnyi klient!Z 01.05.2024 bude zmineno taryfy po potoch.rahynkah z vydacheyu PK.Detali za posilannyam(
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