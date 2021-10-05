Зіштовхнувся з черговим тупізмом ОТП.
Минулого місяця закінчилась пластикова картка. Вони мені завчасно надіслали смс з повідомленням - "ми вам емітували нову, активуйте її і чекайте на смс про готовність картки". Дійсно, у додатку з'явилась нова картка, я її активував. Липень закінчився, 2 тижні серпня минуло - смс немає. Заїхав у відділення - кажуть "ми її не випускали, але ви можете користуватись віртуальною, а за тиждень ми вам пластик зробимо". Ну ок, поїхав. Через пару днів після мого візиту та віртуальна картка з додатку зникає, а через день з'являється ще більш нова - мабуть "болєє лудшая". Тепер знов чекаю на смс про готовність
Ну й обслуговування у Святошинському відділенні Києва "чудове". Сидів, чекав хвилин 10-15, поки не повернулась співробітниця, яка... тадам! ходила за кавою до сусіднього магазину - 4 стаканчики принесла. Ну а шо, кава важливіше за час клієнтів. А кавомашина у відділенні - мабуть, розкіш, навіть для співробітників, не кажучи про клієнтів, що змушені чекати, поки їхні співробітники насолодяться кавою.