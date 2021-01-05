счастье есть на 100к в сутки, хоть одним платежом
больше - Дией подписать там что-то
где взять тарифы девушки в отделении не знают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лис, 2023 12:44
Re: ОТП БАНК
счастье есть на 100к в сутки, хоть одним платежом
больше - Дией подписать там что-то
где взять тарифы девушки в отделении не знают
Додано: Чет 16 лис, 2023 14:13
Додано: Суб 09 гру, 2023 13:01
Кажуть будуть закривати вебверсію
Додано: Пон 25 гру, 2023 10:00
ОВДП
Доброго ранку! У кого було купівля і сплата відсотків по облігаціям - які обирали продукти ,рахунки і картки. У мене депозитна кожного місяця малює мінус 7 грн. Я перевів на ощадний рахунок. Зараз купівля валюти тут не вигідно,яка ситуація по облігаціям?
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