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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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ОТП БАНК 3.1 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:17

  sens написав:Депозитна так само тіль 'ки 7 + 20 грн щомісячно виїдає


Сорян, але щось не зовсім зрозумів про депозитну і 7+20... ? :)
root
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 10:27

  root написав:
  sens написав:Депозитна так само тіль 'ки 7 + 20 грн щомісячно виїдає


Сорян, але щось не зовсім зрозумів про депозитну і 7+20... ? :)

Смс = 20 грн , обслуговування= 7 грн . Тому 7+20. Картка раніше була для виведення надлишків грн з Приват,потім під депозит, зараз немає дійсно потреби - приват вже немає безкоштовного в отп трансферу
sens
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