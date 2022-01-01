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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 10:27
root написав: sens написав:
Депозитна так само тіль 'ки 7 + 20 грн щомісячно виїдає
Сорян, але щось не зовсім зрозумів про депозитну і 7+20... ?
Смс = 20 грн , обслуговування= 7 грн . Тому 7+20. Картка раніше була для виведення надлишків грн з Приват,потім під депозит, зараз немає дійсно потреби - приват вже немає безкоштовного в отп трансферу
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sens
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