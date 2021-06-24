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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 бер, 2024 09:50
Банк приймає платежі на вихідних?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:25
хто користується кредиткою цього банку? норм продукт, кешбеки є?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:25
Норм, немає.
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Додано: Суб 20 кві, 2024 16:10
https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/15042024.pdf
cohan написав:
надо найти тарифы - лимиты шары
Вихідні перекази з поточного/карткового рахунку за
межі АТ «ОТП Банк» по Україні (СЕП-платіж)На рахунки фіз. осіб
(карткові/поточні) - Тариф не встановлюється
На рахунки юр. осіб - До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. 500 грн.
Похоже что есть юридическое подтверждение
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Alexxander
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Додано: Суб 20 кві, 2024 18:42
Alexxander написав:
https://www.otpbank.com.ua/pdf/otpsmart/15042024.pdf
cohan написав:
надо найти тарифы - лимиты шары
Вихідні перекази з поточного/карткового рахунку за
межі АТ «ОТП Банк» по Україні (СЕП-платіж)На рахунки фіз. осіб
(карткові/поточні) - Тариф не встановлюється
На рахунки юр. осіб - До 10 000,00 грн. – 2 грн.
Від 10 000,01 грн - 0,5 %, макс. 500 грн.
Похоже что есть юридическое подтверждение
В застосунку отп смарт тариф інший?!
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sens
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