Дивне питання,підказка - вам в касі не дадуть внести суму. Сюди і не тільки направляю овдп виплати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 20:33
Додано: Пон 09 вер, 2024 21:11
Re: ОТП БАНК
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
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