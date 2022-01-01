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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 20:33
KVV написав: sens написав:
Більше ліміту не внесете.
і який там ліміт, Ібрагіме?
Дивне питання,підказка - вам в касі не дадуть внести суму. Сюди і не тільки направляю овдп виплати.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 21:11
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 08:32
S i m написав:
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
Зробив карту за 14.99 на місяць, халявну не знайшов
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chipmunk
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:48
chipmunk написав: S i m написав:
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
Зробив карту за 14.99 на місяць, халявну не знайшов
и это полюбэ надо топать в отделение, виртуальная у них только Ладна ?
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S i m
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:56
S i m написав:
виртуальная у них только Ладна ?
Походу так
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:06
Доброго дня! Після відкриття рахунку у цінних паперах, як проходить покупка онлайн і як дострокове закриття,чи буде комісія за зняття, питання про валюту
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sens
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