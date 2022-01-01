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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 20:33
KVV написав: sens написав:
Більше ліміту не внесете.
і який там ліміт, Ібрагіме?
Дивне питання,підказка - вам в касі не дадуть внести суму. Сюди і не тільки направляю овдп виплати.
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sens
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Додано: Пон 09 вер, 2024 21:11
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 08:32
S i m написав:
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
Зробив карту за 14.99 на місяць, халявну не знайшов
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chipmunk
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:48
chipmunk написав: S i m написав:
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
Зробив карту за 14.99 на місяць, халявну не знайшов
и это полюбэ надо топать в отделение, виртуальная у них только Ладна ?
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Додано: Вів 10 вер, 2024 09:56
S i m написав:
виртуальная у них только Ладна ?
Походу так
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Додано: Вів 24 вер, 2024 08:06
Доброго дня! Після відкриття рахунку у цінних паперах, як проходить покупка онлайн і як дострокове закриття,чи буде комісія за зняття, питання про валюту
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:40
Як виявилося, найгірший банк, в якому я будь-коли обслуговувався. Якби не зарплатний проект мого роботдавця в ньому - в житті б до нього не підійшов. Мало того, що заблокували всі рахунки на вимогу фінмоніторингу, так ще й 5 добу не можуть розблокувати, і нічого притомного в причину не можуть озвучити. Заблокували рахунки тому, що зайшла 1 раз в рік премія на зарплатну карту і виявилося, що сума надходжень не відповідає тій що в анкеті. Хоча сума в анкеті відповідає стандартній зарплаті, але премія це штука ефемерна, може раз в рік бути, а може взагалі не бути. Але ок, оновив дані в анкеті - тепер 5 добу не можуть розблокувати. Обходьте даний банк десятою дорогою, якщо не хочете сидіти без грошей довгий час.
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referee
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:11
referee написав:
Як виявилося, найгірший банк, в якому я будь-коли обслуговувався. Якби не зарплатний проект мого роботдавця в ньому - в житті б до нього не підійшов. Мало того, що заблокували всі рахунки на вимогу фінмоніторингу, так ще й 5 добу не можуть розблокувати, і нічого притомного в причину не можуть озвучити. Заблокували рахунки тому, що зайшла 1 раз в рік премія на зарплатну карту і виявилося, що сума надходжень не відповідає тій що в анкеті. Хоча сума в анкеті відповідає стандартній зарплаті, але премія це штука ефемерна, може раз в рік бути, а може взагалі не бути. Але ок, оновив дані в анкеті - тепер 5 добу не можуть розблокувати. Обходьте даний банк десятою дорогою, якщо не хочете сидіти без грошей довгий час.
І шо дійсно відправник один і той самий, що були по регулярним надходженням?
І просто цільове надходження було в 2 рази більше звичайного?
А ви надавали довідку від бухів підприємства про суму та призначення цього разового надходження?
І надходження точно цільове/соціальне, тобто дійсно картка оформлена як зарплатна, а не звичайна особиста і у банка є договір на обслуговування з/п проєкта з підприємством?
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Amethyst
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