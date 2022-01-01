Дивне питання,підказка - вам в касі не дадуть внести суму. Сюди і не тільки направляю овдп виплати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2024 20:33
Додано: Пон 09 вер, 2024 21:11
Re: ОТП БАНК
а под эту акцию в Варусе 10 процентов скидки какую карту сейчас у них можно открыть ?
виртуальна Ладна вроде не попадает под неё ?
Додано: Вів 10 вер, 2024 08:32
Re: ОТП БАНК
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:48
Додано: Вів 10 вер, 2024 09:56
Re: ОТП БАНК
Додано: Вів 24 вер, 2024 08:06
ОВДП
Доброго дня! Після відкриття рахунку у цінних паперах, як проходить покупка онлайн і як дострокове закриття,чи буде комісія за зняття, питання про валюту
Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:40
Re: ОТП БАНК
Як виявилося, найгірший банк, в якому я будь-коли обслуговувався. Якби не зарплатний проект мого роботдавця в ньому - в житті б до нього не підійшов. Мало того, що заблокували всі рахунки на вимогу фінмоніторингу, так ще й 5 добу не можуть розблокувати, і нічого притомного в причину не можуть озвучити. Заблокували рахунки тому, що зайшла 1 раз в рік премія на зарплатну карту і виявилося, що сума надходжень не відповідає тій що в анкеті. Хоча сума в анкеті відповідає стандартній зарплаті, але премія це штука ефемерна, може раз в рік бути, а може взагалі не бути. Але ок, оновив дані в анкеті - тепер 5 добу не можуть розблокувати. Обходьте даний банк десятою дорогою, якщо не хочете сидіти без грошей довгий час.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:11
І шо дійсно відправник один і той самий, що були по регулярним надходженням?
І просто цільове надходження було в 2 рази більше звичайного?
А ви надавали довідку від бухів підприємства про суму та призначення цього разового надходження?
І надходження точно цільове/соціальне, тобто дійсно картка оформлена як зарплатна, а не звичайна особиста і у банка є договір на обслуговування з/п проєкта з підприємством?
Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:17
Саме так, відправиник один і той самий, підприємство, як виплачує мені і ще сотні співробітників заробітну плату. Зарплатний проект називається.
І просто цільове надходження в 2 рази більше звичайного. І в призначенні платежу так і написано "Заробітна плата за ххххххх 2024 року". Просто сума більша ніж звичайна зарплата. Проект ми успішно закінчили, от нас і преміювали. Але могли і не закінчити, бо проект майже 3 роки тягнувся. І коли я заповнював анкету фінмону - я гадки не мав, чи буде ця премія, чи ні. Тому й вказав у полі "Оічкувана сума середньомісячного доходу" суму своєї щомісячної заробітної плати. Навіть з невеличиким запасом. Але запасу виявилося мало.
Довідку від бухів про суму та призначення? Ви серйозно? Тобто те, що в зарплатному проекті зарплата зараховується на картку згідно зарплатної відомості - це не рахується? Ще й довідки від підприємтсва треба надавати, що це зарплата і премія? Я мабуть таки пошукаю інший банк, якому оцевидно, що зарплата це зарплата, а премія це премія. ВИ так не вважаєте?
Так, звичайно у підприємства є з банком договір на зарплатний проект.
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