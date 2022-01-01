Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:17

Amethyst написав: referee написав: Як виявилося, найгірший банк, в якому я будь-коли обслуговувався. Якби не зарплатний проект мого роботдавця в ньому - в житті б до нього не підійшов. Мало того, що заблокували всі рахунки на вимогу фінмоніторингу, так ще й 5 добу не можуть розблокувати, і нічого притомного в причину не можуть озвучити. Заблокували рахунки тому, що зайшла 1 раз в рік премія на зарплатну карту і виявилося, що сума надходжень не відповідає тій що в анкеті. Хоча сума в анкеті відповідає стандартній зарплаті, але премія це штука ефемерна, може раз в рік бути, а може взагалі не бути. Але ок, оновив дані в анкеті - тепер 5 добу не можуть розблокувати. Обходьте даний банк десятою дорогою, якщо не хочете сидіти без грошей довгий час. Як виявилося, найгірший банк, в якому я будь-коли обслуговувався. Якби не зарплатний проект мого роботдавця в ньому - в житті б до нього не підійшов. Мало того, що заблокували всі рахунки на вимогу фінмоніторингу, так ще й 5 добу не можуть розблокувати, і нічого притомного в причину не можуть озвучити. Заблокували рахунки тому, що зайшла 1 раз в рік премія на зарплатну карту і виявилося, що сума надходжень не відповідає тій що в анкеті. Хоча сума в анкеті відповідає стандартній зарплаті, але премія це штука ефемерна, може раз в рік бути, а може взагалі не бути. Але ок, оновив дані в анкеті - тепер 5 добу не можуть розблокувати. Обходьте даний банк десятою дорогою, якщо не хочете сидіти без грошей довгий час.

І шо дійсно відправник один і той самий, що були по регулярним надходженням?

І просто цільове надходження було в 2 рази більше звичайного?

А ви надавали довідку від бухів підприємства про суму та призначення цього разового надходження?

І надходження точно цільове/соціальне, тобто дійсно картка оформлена як зарплатна, а не звичайна особиста і у банка є договір на обслуговування з/п проєкта з підприємством? І шо дійсно відправник один і той самий, що були по регулярним надходженням?І просто цільове надходження було в 2 рази більше звичайного?А ви надавали довідку від бухів підприємства про суму та призначення цього разового надходження?І надходження точно цільове/соціальне, тобто дійсно картка оформлена як зарплатна, а не звичайна особиста і у банка є договір на обслуговування з/п проєкта з підприємством?

Саме так, відправиник один і той самий, підприємство, як виплачує мені і ще сотні співробітників заробітну плату. Зарплатний проект називається.І просто цільове надходження в 2 рази більше звичайного. І в призначенні платежу так і написано "Заробітна плата за ххххххх 2024 року". Просто сума більша ніж звичайна зарплата. Проект ми успішно закінчили, от нас і преміювали. Але могли і не закінчити, бо проект майже 3 роки тягнувся. І коли я заповнював анкету фінмону - я гадки не мав, чи буде ця премія, чи ні. Тому й вказав у полі "Оічкувана сума середньомісячного доходу" суму своєї щомісячної заробітної плати. Навіть з невеличиким запасом. Але запасу виявилося мало.Довідку від бухів про суму та призначення? Ви серйозно? Тобто те, що в зарплатному проекті зарплата зараховується на картку згідно зарплатної відомості - це не рахується? Ще й довідки від підприємтсва треба надавати, що це зарплата і премія? Я мабуть таки пошукаю інший банк, якому оцевидно, що зарплата це зарплата, а премія це премія. ВИ так не вважаєте?Так, звичайно у підприємства є з банком договір на зарплатний проект.